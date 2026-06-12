भारत के जल भंडार खतरे में? आधे से ज्यादा जलाशय खाली

दक्षिण और पूर्व के जलाशय खासकर कम

मानसून देर से आया और इस जून में ज्यादातर इलाकों में बहुत कम बारिश हुई, जिससे पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों की हालत और बिगड़ गई है। दक्षिण और पूर्वी भारत के जलाशयों की स्थिति काफी चिंताजनक है। तेलंगाना में पानी का स्तर सिर्फ 15.5 प्रतिशत है, जबकि कर्नाटक में यह 14 प्रतिशत पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जलाशय भी लगभग एक-तिहाई ही भरे हुए हैं। इसके उलट, मध्य, उत्तर और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति थोड़ी बेहतर बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही बारिश होने की उम्मीद है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, मौजूदा हालात में, पानी का समझदारी से इस्तेमाल करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।