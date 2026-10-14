भारत में बिजली संकट? फरवरी-मार्च में कोयले की भारी किल्लत का खतरा

एक तरफ बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ रखरखाव के टाले गए कामों ने स्थिति को और भी पेचीदा बना दिया है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि एल नीनो के असर से अगले साल की शुरुआत में बिजली की खपत और ज्यादा बढ़ने की संभावना है।

हालांकि, अक्टूबर में कोयले की आपूर्ति में थोड़ा सुधार तो देखने को मिला है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि भंडार में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है। उनके आंकड़ों के मुताबिक, 1 से 10 अक्टूबर के बीच बिजली क्षेत्र को हर दिन औसतन 2.49 मिलियन मीट्रिक टन कोयला मिला, जो सितंबर के 2.21 मिलियन मीट्रिक टन के औसत से अधिक है।