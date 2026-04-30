सरकार ने VPN से प्रतिबंधित सट्टेबाजी पर कसी लगाम, ब्लॉक करने का दिया आदेश देश Apr 30, 2026

भारत के तकनीकी मंत्रालय ने VPN प्रोवाइडर्स से पोलिमार्केट जैसे प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच को ब्लॉक करने को कहा है। ये साइटें भले ही ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत प्रतिबंधित हैं, फिर भी राजनीति और क्रिकेट पर दांव लगाने वाले लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं।

एक उदाहरण के तौर पर, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के विजेता का अनुमान लगाने वाले एक बाजार में सोमवार, 27 अप्रैल 2026 तक 152 करोड़ रुपये तक के दांव लगाए जा चुके थे। सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि लोग इस प्रतिबंध से बचने के लिए VPN का सहारा ले रहे हैं।