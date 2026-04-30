सरकार ने VPN से प्रतिबंधित सट्टेबाजी पर कसी लगाम, ब्लॉक करने का दिया आदेश
भारत के तकनीकी मंत्रालय ने VPN प्रोवाइडर्स से पोलिमार्केट जैसे प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच को ब्लॉक करने को कहा है। ये साइटें भले ही ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत प्रतिबंधित हैं, फिर भी राजनीति और क्रिकेट पर दांव लगाने वाले लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं।
एक उदाहरण के तौर पर, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के विजेता का अनुमान लगाने वाले एक बाजार में सोमवार, 27 अप्रैल 2026 तक 152 करोड़ रुपये तक के दांव लगाए जा चुके थे। सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि लोग इस प्रतिबंध से बचने के लिए VPN का सहारा ले रहे हैं।
मंत्रालय का कहना- कानून तोड़ते हैं VPN
मंत्रालय का कहना है कि वे VPN सेवाएं, जो लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचने की सुविधा दे रही हैं, वे भारतीय कानून का उल्लंघन कर रही हैं। मंत्रालय ने इस मामले में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट और IT एक्ट दोनों का हवाला दिया है।
यह कदम इस बात की ओर इशारा करता है कि अधिकारियों के लिए ऐसी पहुंच को पूरी तरह रोकना कितना मुश्किल है, क्योंकि आधिकारिक प्रतिबंधों के बावजूद भी लोग लगातार कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं।