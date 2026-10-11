भारत की परमाणु ऊर्जा क्रांति: 2047 तक 100 GW का लक्ष्य और 7.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश

निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में शामिल करने से बहुत बड़े पैमाने पर निवेश आने की उम्मीद है, जिससे काम में तेजी आएगी। साथ ही, भारत के पास दुनिया के लगभग एक-चौथाई थोरियम भंडार मौजूद हैं, जिससे टिकाऊ विकास की असली संभावनाएं बन रही हैं।

निजी कंपनियों की विशेषज्ञता और अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल करके भारत स्वच्छ ऊर्जा के अपने भविष्य को मजबूत करना चाहता है। इस तरह देश नए अवसर भी पैदा करने की उम्मीद कर रहा है।