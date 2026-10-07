'सूर्य घर योजना' का असर, अब 60 लाख घरों को मिल रही मुफ्त बिजली

डिजिटल एकीकरण, मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने और बिजली वितरण कंपनियों के बड़े नेटवर्क की वजह से इस योजना के तहत ग्रिड में 17,855.3 मेगावाट सोलर पावर जुड़ गई है। करीब 20.7 लाख से ज्यादा परिवारों के बिजली बिल अब पूरी तरह शून्य हो गए हैं।

उपभोक्ताओं तक सीधे 33,642 करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी पहुंचाई गई है, जिससे सोलर पावर लगाना और भी किफायती हो गया है।

इसके अलावा, 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और इस क्षेत्र में लगभग 17 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यह योजना लोगों की जेब और पर्यावरण, दोनों के लिए एक बड़ी जीत साबित हो रही है।