'सूर्य घर योजना' का असर, अब 60 लाख घरों को मिल रही मुफ्त बिजली
भारत की 'सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' ने हाल ही में 60 लाख घरों का आंकड़ा पार कर लिया है, जो इसे अपने एक करोड़ घरों के लक्ष्य के बेहद करीब ले आया है।
यह योजना फरवरी 2024 में शुरू हुई थी और तब से इसकी रफ्तार में जबरदस्त तेजी आई है। पहले एक बैच को पूरा होने में लगभग 4 महीने का समय लगता था, लेकिन अब यह काम सिर्फ 6 दिनों में सिमट गया है।
सूर्य घर ने ग्रिड में 17,855.3 मेगावाट सोलर पावर जोड़ी
डिजिटल एकीकरण, मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने और बिजली वितरण कंपनियों के बड़े नेटवर्क की वजह से इस योजना के तहत ग्रिड में 17,855.3 मेगावाट सोलर पावर जुड़ गई है। करीब 20.7 लाख से ज्यादा परिवारों के बिजली बिल अब पूरी तरह शून्य हो गए हैं।
उपभोक्ताओं तक सीधे 33,642 करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी पहुंचाई गई है, जिससे सोलर पावर लगाना और भी किफायती हो गया है।
इसके अलावा, 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और इस क्षेत्र में लगभग 17 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यह योजना लोगों की जेब और पर्यावरण, दोनों के लिए एक बड़ी जीत साबित हो रही है।