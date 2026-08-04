'पीएम सूर्य घर' योजना में 50 लाख घरों पर लगे सोलर पैनल, 19 लाख परिवारों का बिजली बिल हुआ शून्य
भारत की 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली' योजना ने हाल ही में 50 लाख घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 10 सालों में यह आंकड़ा 10 लाख से भी कम था, ऐसे में यह एक बहुत बड़ी छलांग है। यह योजना जब से शुरू हुई है, तब से ही यह छत पर सोलर लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बन गई है। इसका मुख्य उद्देश्य साफ-सुथरी ऊर्जा को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना और उसे सस्ता बनाना है।
19 लाख घरों का बिजली बिल हुआ शून्य
इस योजना के तहत हर दिन लगभग 16,328 घरों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जो पिछले 9 महीनों में 3.2 गुना ज्यादा है। सिर्फ जुलाई 2026 में ही 5.06 लाख परिवारों को छत पर सोलर लगाने का फायदा मिला। परिवारों को सीधे 28,024 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है, जिसकी बदौलत लगभग 19 लाख परिवारों का बिजली बिल अब बिलकुल शून्य हो गया है। इसके साथ ही कुछ परिवार ग्रिड में वापस बिजली बेचकर कमाई भी कर रहे हैं और उन्हें कम ब्याज पर लोन व ट्रेनिंग प्रोग्रामों का भी सहारा मिल रहा है।