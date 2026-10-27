सुप्रीम कोर्ट ने 1.3 लाख रुपये के कैंसर इंजेक्शन को बताया 'डकैती', कीमतों पर उठाए सवाल

कोर्ट ने देश में दवाओं की कीमतों को तय करने वाले मौजूदा नियमों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मरीजों को अक्सर उन दवाओं के लिए उतनी कीमत चुकानी पड़ती है, जितनी में अस्पताल खुद इन्हें खरीदते भी नहीं हैं। जजों ने कहा कि इतनी बड़ी कीमत का बोझ मरीजों पर डालना बिल्कुल ठीक नहीं है और उन्होंने इस पर सख्त नियम बनाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि ऐसे ही प्रतिबंध बाकी दूसरी दवाओं पर क्यों नहीं लगाए जा सकते।