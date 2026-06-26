मानसून की मार से प्यासा देश, 45 प्रतिशत कम हुई बारिश

गुजरात में 84 प्रतिशत बारिश की कमी, जुलाई की शुरुआत में राहत की उम्मीद

इस साल गुजरात में बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है, जहां सामान्य से 84 प्रतिशत कम बारिश हुई है। वहीं महाराष्ट्र में भी औसत से कम बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश करीब 50 प्रतिशत कम बारिश हुई है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी कम बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कमजोर मौसम प्रणालियों की वजह से बारिश में देरी हो रही है। हालांकि, एक उम्मीद की किरण भी है। अरब सागर के ऊपर एक नया सिस्टम बन रहा है, जिससे जुलाई की शुरुआत में बारिश हो सकती है।