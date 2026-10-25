जयशंकर का ग्लोबल नॉर्थ को संदेश, कहा- '4F' से निपटने में मदद करो

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमीर देशों यानी 'ग्लोबल नॉर्थ' से अपील की है कि वे 'ग्लोबल साउथ' को '4F संकट' से निपटने में मदद करें।

इस संकट में वित्त, ईंधन, भोजन और उर्वरकों की गंभीर कमी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र दिवस पर बोलते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दुनिया के बड़े हिस्से पीछे छूट जाते हैं, तो सबकी समृद्धि खतरे में पड़ सकती है।