जयशंकर ने नई दिल्ली में पोलैंड के प्रधानमंत्री से की मुलाकात

टस्क 21 से 23 अक्टूबर तक भारत दौरे पर हैं। उनके साथ पोलैंड के वित्त मंत्री और एक कारोबारी दल भी आया है।

वे दिल्ली और बेंगलुरु में होने वाले बिजनेस फोरम में हिस्सा लेंगे। यहां IT, अंतरिक्ष और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री के तौर पर यह टस्क का दूसरा भारत दौरा है। इससे पहले वे एक दशक पहले आए थे। इस बार दोनों देश अपनी साझेदारी को और आगे ले जाने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं।