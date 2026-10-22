जयशंकर ने नई दिल्ली में पोलैंड के प्रधानमंत्री से की मुलाकात
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से मुलाकात की है। उनकी यह मुलाकात, टस्क की प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली बातचीत का रास्ता तैयार करेगी।
दोनों देश व्यापार के साथ-साथ निवेश और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। इस लिहाज से भारत और पोलैंड के रिश्तों के लिए यह एक बहुत ही अहम मौका है।
टस्क बिजनेस फोरम के लिए भारत दौरे पर
टस्क 21 से 23 अक्टूबर तक भारत दौरे पर हैं। उनके साथ पोलैंड के वित्त मंत्री और एक कारोबारी दल भी आया है।
वे दिल्ली और बेंगलुरु में होने वाले बिजनेस फोरम में हिस्सा लेंगे। यहां IT, अंतरिक्ष और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री के तौर पर यह टस्क का दूसरा भारत दौरा है। इससे पहले वे एक दशक पहले आए थे। इस बार दोनों देश अपनी साझेदारी को और आगे ले जाने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं।