विदेश मंत्री जयशंकर बोले- व्यापारिक जहाजों पर हमले पूरी तरह अस्वीकार्य

एस. जयशंकर: 16 हमलों से ऊर्जा को खतरा

जयशंकर ने बताया कि फरवरी के आखिर से अब तक कम से कम 16 जहाजों पर हमले हुए हैं। इन हमलों से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है और कीमतें बढ़ने की आशंका है। चूंकि भारत ऊर्जा का एक प्रमुख उपभोक्ता है, इसलिए जयशंकर ने कहा कि भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उनका लक्ष्य है कि आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत बनी रहें और तनाव भरे माहौल में भी सभी को जरूरत का ईंधन मिलता रहे।