विदेश मंत्री जयशंकर बोले- व्यापारिक जहाजों पर हमले पूरी तरह अस्वीकार्य
जापान में हुई एक वैश्विक बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने व्यापारी जहाजों पर हाल में हुए हमलों को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में नाकेबंदी की घोषणा के बीच हुई थी। होर्मुज जलडमरूमध्य एक बेहद अहम समुद्री मार्ग है, जहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ऐसे में वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर गहरी चिंताएं पैदा हो गई हैं।
एस. जयशंकर: 16 हमलों से ऊर्जा को खतरा
जयशंकर ने बताया कि फरवरी के आखिर से अब तक कम से कम 16 जहाजों पर हमले हुए हैं। इन हमलों से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है और कीमतें बढ़ने की आशंका है। चूंकि भारत ऊर्जा का एक प्रमुख उपभोक्ता है, इसलिए जयशंकर ने कहा कि भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उनका लक्ष्य है कि आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत बनी रहें और तनाव भरे माहौल में भी सभी को जरूरत का ईंधन मिलता रहे।