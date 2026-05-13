भारत की बिजली में 'ग्रीन' क्रांति! आधी से ज्यादा ऊर्जा अब नवीकरणीय

भारत ने ऊर्जा भंडारण के लिए 37 नए टेंडर जारी किए

वित्तीय वर्ष 2026 ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। भारत ने इसके लिए 37 नए टेंडर जारी किए हैं, जिससे देश को ज्यादा साफ बिजली जमा करने में मदद मिलेगी। नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने से पैसों की भी काफी बचत हो रही है।

उदाहरण के लिए, अगर सिर्फ 10 गीगावाट फॉसिल फ्यूल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए, तो हर साल ईंधन की लागत में 7,000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। इसके साथ ही, भारत ने इस प्रगति को जारी रखने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के ग्रीन बॉन्ड भी जारी किए हैं।