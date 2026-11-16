FSSAI का रेड बुल पर शिकंजा: एनर्जी में चीनी का खेल या स्वास्थ्य का खतरा?

रेड बुल के 'एनर्जी ड्रिंक' होने पर अब भारत की खाद्य सुरक्षा एजेंसी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सवाल उठाए हैं। दरअसल, इसमें मिली हुई चीनी की ज्यादा मात्रा ही इसकी वजह है। अधिकारियों को डर है कि इस 'एनर्जी' वाले लेबल से लोग गुमराह हो सकते हैं और जितना उन्हें पीना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा पी सकते हैं। रेड बुल को अब एक हफ्ते के भीतर जवाब देना होगा कि क्यों उसका यह 'एनर्जी' वाला लेबल बना रहे, वरना उस पर पाबंदी भी लग सकती है।