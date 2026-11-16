FSSAI का रेड बुल पर शिकंजा: एनर्जी में चीनी का खेल या स्वास्थ्य का खतरा?
रेड बुल के 'एनर्जी ड्रिंक' होने पर अब भारत की खाद्य सुरक्षा एजेंसी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सवाल उठाए हैं। दरअसल, इसमें मिली हुई चीनी की ज्यादा मात्रा ही इसकी वजह है। अधिकारियों को डर है कि इस 'एनर्जी' वाले लेबल से लोग गुमराह हो सकते हैं और जितना उन्हें पीना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा पी सकते हैं। रेड बुल को अब एक हफ्ते के भीतर जवाब देना होगा कि क्यों उसका यह 'एनर्जी' वाला लेबल बना रहे, वरना उस पर पाबंदी भी लग सकती है।
भारतीय कोर्ट में 'एनर्जी ड्रिंक' की पहचान पर विवाद
FSSAI का कहना है कि रेड बुल की 'एनर्जी' का एक बड़ा हिस्सा चीनी से आता है। अगर कोई व्यक्ति 500 मिलीलीटर रेड बुल पीता है, तो वह रोजाना के लिए तय चीनी की मात्रा से ज्यादा सेवन कर लेगा। यह मामला केवल एक ब्रांड से जुड़ा नहीं है। दरअसल, भारत में 'एनर्जी ड्रिंक' किसे कहा जाए, इस बात पर पहले से ही कोर्ट में एक लड़ाई चल रही है। पेप्सिको और मॉन्स्टर जैसे बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं। इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होनी है।