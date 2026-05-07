ऑपरेशन सिंदूर का एक साल: अभियान जिसने आतंक के खिलाफ भारत की जंग का रुख मोड़ा

भारतीय हमले ने आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना

यह मिशन सिर्फ 25 मिनट तक चला। इसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और इस दौरान आम नागरिकों को कोई नुकसान न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया।

हालांकि, पाकिस्तान ने सीमा पर ड्रोन हमलों से जवाब दिया, लेकिन भारतीय फौज ने कई ड्रोनों को बेअसर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद से लड़ने के भारत के 'न्यू नॉर्मल' के रूप में बताया। उनका कहना था कि यह एक कड़ा रुख है जो आज भी देश की सुरक्षा रणनीति को दिशा दे रहा है।