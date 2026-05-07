2028 तक भारत में एक्सप्रेसवे क्रांति, 4 नए एक्सप्रेसवे आसान करेंगे सफर देश May 07, 2026

भारत में यात्रा करने के तरीके में बड़ा बदलाव आने वाला है। 2028 तक, कई नए एक्सप्रेसवे देश के बड़े शहरों और इलाकों को आपस में जोड़ देंगे। पीएम गति शक्ति और भारतमाला परियोजना का हिस्सा ये हाई-स्पीड सड़कें यात्रा को तेज बनाने, व्यापार को बढ़ावा देने और औद्योगिक केंद्रों को आपस में जोड़कर कामकाज को सुगम बनाने का लक्ष्य रखती हैं।