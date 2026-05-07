2028 तक भारत में एक्सप्रेसवे क्रांति, 4 नए एक्सप्रेसवे आसान करेंगे सफर
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भारत में यात्रा करने के तरीके में बड़ा बदलाव आने वाला है। 2028 तक, कई नए एक्सप्रेसवे देश के बड़े शहरों और इलाकों को आपस में जोड़ देंगे। पीएम गति शक्ति और भारतमाला परियोजना का हिस्सा ये हाई-स्पीड सड़कें यात्रा को तेज बनाने, व्यापार को बढ़ावा देने और औद्योगिक केंद्रों को आपस में जोड़कर कामकाज को सुगम बनाने का लक्ष्य रखती हैं।
खास एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट और उनके पूरा होने की तारीखें
इन मुख्य परियोजनाओं में बेंगलुरु-विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे (624 किलोमीटर), दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे (670 किलोमीटर), वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे (610 किलोमीटर), और विशाल चेन्नई-नाशिक एक्सप्रेसवे (900 किलोमीटर) शामिल हैं। ये एक्सप्रेसवे बड़े शहरों के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देंगे। साथ ही, ये रोजगार और तरक्की के नए अवसर पैदा करेंगे, जिससे सड़क यात्रा भी बहुत आसान हो जाएगी।