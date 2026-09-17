BRICS शिखर सम्मेलन के बाद नेताओं की 'बीमारी' की अफवाह फर्जी, विदेश मंत्रालय ने तोड़ी चुप्पी

भारत के विदेश मंत्रालय ने उन खबरों को 'फर्जी' बताया है, जिनमें दावा किया गया था कि हाल ही में हुए BRICS शिखर सम्मेलन के बाद दुनिया के नेता बीमार पड़ गए थे। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 'गलत इरादे' से की जा रही पोस्ट्स से भी सावधान रहने की सलाह दी है।

विदेश मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी गलत जानकारी पर भरोसा न करें। यह बात ऐसे समय सामने आई है, जब कुछ लोग दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगा रहे थे। दरअसल, उन्हें शिखर सम्मेलन के बाद आराम करने को कहा गया था।