भारत ने खारिज किए OIC के बयान, कहा- जम्मू-कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग
भारत के विदेश मंत्रालय ने इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के उन बयानों को सख्त शब्दों में खारिज कर दिया है, जिनमें भारत की आलोचना की गई थी। मंत्रालय ने इन टिप्पणियों को दुर्भावनापूर्ण, पक्षपातपूर्ण और झूठा बताया और साफ कहा कि पाकिस्तान ने ही इन्हें बढ़ावा दिया है। भारत ने OIC से यह भी आग्रह किया है कि अगर उसे अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, तो उसे अपनी सोच पर फिर से विचार करना चाहिए।
भारत ने कहा- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का हिस्सा
विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से इन क्षेत्रों में काफी विकास हुआ है। मंत्रालय ने OIC के दूसरे दावों, जैसे इस्लामोफोबिया से जुड़े दावों को भी सिरे से खारिज कर दिया। मंत्रालय का कहना था कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी समस्याओं, जैसे अल्पसंख्यकों के साथ गलत बर्ताव और अपने देश की मुश्किलों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है।