भारत ने खारिज किए OIC के बयान, कहा- जम्मू-कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग

विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से इन क्षेत्रों में काफी विकास हुआ है। मंत्रालय ने OIC के दूसरे दावों, जैसे इस्लामोफोबिया से जुड़े दावों को भी सिरे से खारिज कर दिया। मंत्रालय का कहना था कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी समस्याओं, जैसे अल्पसंख्यकों के साथ गलत बर्ताव और अपने देश की मुश्किलों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है।