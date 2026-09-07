भारत की विश्व स्तरीय मेडिकल क्रांति: सालाना 1 करोड़ विदेशी मरीजों को लाने का लक्ष्य

भारत ने दुनियाभर में मेडिकल टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र बनने का लक्ष्य रखा है। इसका बड़ा मकसद हर साल कम से कम 1 करोड़ मरीजों को भारत में इलाज के लिए बुलाना है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के अस्पताल, आधुनिक तकनीक और अनुभवी डॉक्टर अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। विकसित देशों के मुकाबले भारत में इलाज का खर्च 80 प्रतिशत तक कम होता है। इसलिए, जो लोग बिना ज्यादा पैसा खर्च किए इलाज चाहते हैं, उनके लिए भारत एक बेहद आकर्षक जगह बन जाती है।