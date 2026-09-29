जयशंकर का दो टूक: बदल गई है दुनिया की कूटनीति, आतंकवाद और जरूरी सामान के संकट पर भी जताई चिंता!
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि आजकल दुनिया भर की कूटनीति पहले से कहीं ज़्यादा लचीली हो गई है। न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि अब बड़े देश अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं और उनके लिए जो ठीक बैठता है, उसी के साथ काम कर रहे हैं। उनके शब्दों में, "सब लोग खुलकर एक-दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं।" यह इशारा करता है कि अंतरराष्ट्रीय रिश्तों को संभालने के पुराने, अनुमानित तरीकों से अब दुनिया आगे बढ़ चुकी है।
जयशंकर ने आतंकवाद और ज़रूरी चीज़ों पर जताई चिंता
जयशंकर ने भारत-अमेरिका संबंधों पर भी बात की। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद पर भारत की गहरी चिंताओं को सामने रखा और चेतावनी दी कि इन्हें नज़रअंदाज़ करने से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ सकता है, खासकर तब जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने संबंध फिर से मजबूत कर रहा है। वह यहीं नहीं रुके: उन्होंने यह भी बताया कि दुनिया भर में चल रहे टकराव विकासशील देशों पर कितना बुरा असर डाल रहे हैं। इन संघर्षों की वजह से ऊर्जा और भोजन जैसी ज़रूरी चीजें या तो बहुत महंगी हो रही हैं या उन्हें हासिल करना बेहद मुश्किल हो रहा है।