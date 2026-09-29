जयशंकर का दो टूक: बदल गई है दुनिया की कूटनीति, आतंकवाद और जरूरी सामान के संकट पर भी जताई चिंता!

जयशंकर ने भारत-अमेरिका संबंधों पर भी बात की। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद पर भारत की गहरी चिंताओं को सामने रखा और चेतावनी दी कि इन्हें नज़रअंदाज़ करने से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ सकता है, खासकर तब जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने संबंध फिर से मजबूत कर रहा है। वह यहीं नहीं रुके: उन्होंने यह भी बताया कि दुनिया भर में चल रहे टकराव विकासशील देशों पर कितना बुरा असर डाल रहे हैं। इन संघर्षों की वजह से ऊर्जा और भोजन जैसी ज़रूरी चीजें या तो बहुत महंगी हो रही हैं या उन्हें हासिल करना बेहद मुश्किल हो रहा है।