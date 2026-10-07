जयशंकर ने घाना में किया 'दिल से' दोस्ती का ऐलान, भारत-अफ्रीका संबंधों में आया नया मोड़

इस दौरे की वजह से शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में नए समझौते हुए। इसके अलावा, डिजिटल कौशल और युवाओं के लिए नए अवसरों पर भी फिर से जोर दिया गया। जयशंकर ने राष्ट्रपति जॉन ड्रामाणी महामा से भी मुलाकात की। उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि प्रधानमंत्री मोदी की 2025 की घाना यात्रा के बाद से संबंधों में कितनी तरक्की हुई है।

चूंकि घाना जल्द ही अफ्रीकी संघ का नेतृत्व संभालने वाला है, ऐसे में दोनों देश साथ मिलकर आगे बढ़ने को लेकर काफी उत्सुक दिख रहे हैं।