जयशंकर ने घाना में किया 'दिल से' दोस्ती का ऐलान, भारत-अफ्रीका संबंधों में आया नया मोड़
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस हफ्ते घाना पहुंचे, ताकि दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा किया जा सके। उन्होंने घाना के विदेश मंत्री से मुलाकात की और व्यापार, निवेश के साथ-साथ वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
इस दौरान उन्होंने यह साफ कर दिया कि भारत अफ्रीका को कितना महत्व देता है। जयशंकर ने गर्मजोशी से कहा, "अफ्रीका हमारे दिलों में बसा है।"
जयशंकर के दौरे से शिक्षा और कृषि क्षेत्र में हुए समझौते
इस दौरे की वजह से शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में नए समझौते हुए। इसके अलावा, डिजिटल कौशल और युवाओं के लिए नए अवसरों पर भी फिर से जोर दिया गया। जयशंकर ने राष्ट्रपति जॉन ड्रामाणी महामा से भी मुलाकात की। उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि प्रधानमंत्री मोदी की 2025 की घाना यात्रा के बाद से संबंधों में कितनी तरक्की हुई है।
चूंकि घाना जल्द ही अफ्रीकी संघ का नेतृत्व संभालने वाला है, ऐसे में दोनों देश साथ मिलकर आगे बढ़ने को लेकर काफी उत्सुक दिख रहे हैं।