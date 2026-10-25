आतंकवाद पर शून्य सहिष्णुता, कूटनीति ही बचाएगी दुनिया: जयशंकर का वैश्विक आह्वान

जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि कई बार राजनीतिक फायदे के लिए सही बातों को दरकिनार कर दिया जाता है। इतिहास गवाह है कि ऐसा करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है।

उन्होंने यह भी समझाया कि यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया तक, दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले टकराव से कैसे पूरी दुनिया की शांति खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि इन मुश्किल हालात से निकलने का एकमात्र तरीका बातचीत और कूटनीति ही है।