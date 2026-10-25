आतंकवाद पर शून्य सहिष्णुता, कूटनीति ही बचाएगी दुनिया: जयशंकर का वैश्विक आह्वान
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के राजनीतिक इस्तेमाल पर कड़ा रुख दिखाया है। उन्होंने साफ कहा कि चाहे वजह कोई भी हो, आतंकवाद को किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता।
दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सभी देशों से अपील की कि वे आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करें और इसके प्रति सच्ची 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाएं, क्योंकि अभी भी कुछ देश इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं हैं।
वैश्विक संघर्षों के बीच जयशंकर ने कूटनीति को आगे बढ़ने का रास्ता बताया
जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि कई बार राजनीतिक फायदे के लिए सही बातों को दरकिनार कर दिया जाता है। इतिहास गवाह है कि ऐसा करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है।
उन्होंने यह भी समझाया कि यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया तक, दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले टकराव से कैसे पूरी दुनिया की शांति खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि इन मुश्किल हालात से निकलने का एकमात्र तरीका बातचीत और कूटनीति ही है।