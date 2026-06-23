एक जयशंकर ने मंगोलिया में द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर दिया जोर देश Jun 23, 2026

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगोलिया की अपनी 2 दिवसीय यात्रा (22-23 जून) पूरी कर ली है। इस दौरान उन्होंने मंगोलिया के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। बातचीत में खनन, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि, शिक्षा और संसदीय आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर खास ध्यान दिया गया। इसका लक्ष्य था कि दोनों देश एक साथ मिलकर तरक्की कर सकें।