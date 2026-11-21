शुक्ला ने यह भी बताया कि जब उन्होंने और दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों ने ट्रेनिंग शुरू की थी, तब उन्हें इस मिशन की असल अहमियत और इसका विशाल रूप पूरी तरह समझ नहीं आया था। शुक्ला ने कहा, "यह अविश्वसनीय रूप से रोमांचक है। यह वाकई चुनौती भरा है, बहुत मुश्किल भी है, लेकिन इसके नतीजे बेहद संतोषजनक हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जब आप कुछ नया शुरू करते हैं, तो आपके पास सारे जवाब नहीं होते, लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, चीजें खुद-ब-खुद साफ होती जाती हैं।" उनके लिए इस नए दौर का हिस्सा बनना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है, जो उन्हें पूरी संतुष्टि देता है.