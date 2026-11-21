पूरे कॉरिडोर में कुल 12 स्टेशन होंगे, जिनमें सबसे पहले सूरत, बिलिमोरा और वापी के स्टेशन खुलेंगे। ये ट्रेनें बेंगलुरु में बनी स्वदेशी B28 मॉडल की हैं, जिन्हें 249 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने और यात्रियों को आरामदायक सुविधाएं देने के लिए डिजाइन किया गया है। तेज और आसान यात्रा के अलावा, इस प्रोजेक्ट से क्षेत्रीय विकास को काफी गति मिलेगी और मुंबई व अहमदाबाद के बीच लगने वाला यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। यह यात्रियों और स्थानीय व्यवसायों, दोनों के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला प्रोजेक्ट साबित होगा।