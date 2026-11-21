मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन की रफ्तार, 2027 में सूरत-वापी मार्ग पर होगा संचालन
भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2027 में ट्रैक पर दौड़ने को तैयार है। इसकी शुरुआत सूरत-वापी रूट से होगी। यह मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड कॉरिडोर के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस प्रोजेक्ट ने हाल ही में एक और अहम पड़ाव पार किया है, जिसमें 20 नवंबर को 50 किलोमीटर लंबे सूरत-बिलिमोरा सेक्शन पर ओवरहेड इक्विपमेंट को चालू कर दिया गया। इसके साथ ही निर्माण का काम पूरा होकर यह सेक्शन अब लगभग परिचालन के लिए तैयार हो चुका है।
बेंगलुरु में बनी स्वदेशी B28 ट्रेनें
पूरे कॉरिडोर में कुल 12 स्टेशन होंगे, जिनमें सबसे पहले सूरत, बिलिमोरा और वापी के स्टेशन खुलेंगे। ये ट्रेनें बेंगलुरु में बनी स्वदेशी B28 मॉडल की हैं, जिन्हें 249 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने और यात्रियों को आरामदायक सुविधाएं देने के लिए डिजाइन किया गया है। तेज और आसान यात्रा के अलावा, इस प्रोजेक्ट से क्षेत्रीय विकास को काफी गति मिलेगी और मुंबई व अहमदाबाद के बीच लगने वाला यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। यह यात्रियों और स्थानीय व्यवसायों, दोनों के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला प्रोजेक्ट साबित होगा।