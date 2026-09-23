भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2029 तक भरेगी रफ्तार, उन्नत 'कैंटेड टर्नआउट' तकनीक का हुआ इस्तेमाल

यह पूरा रूट 508 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 8 पहाड़ी सुरंगें और वेंटिलेटेड हूड जैसी खास सुविधाएं होंगी। ये सुरंगों में अंदर-बाहर आते समय दबाव और शोर को नियंत्रित करने में सहायक होंगी।

इस प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा, जो सूरत और वापी के बीच है, 15 अगस्त 2027 तक खोल दिया जाएगा। एक बार पूरी लाइन चालू हो जाने के बाद, मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स से अहमदाबाद के साबरमती तक का सफर बहुत कम समय में पूरा हो सकेगा। इससे रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों, छात्रों और लंबी यात्रा पसंद करने वाले लोगों के लिए आवागमन बेहद आसान हो जाएगा। यह सुविधा सामान्य सड़क यात्रा के मुकाबले कई गुना तेज होगी।