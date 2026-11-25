आजकल लगभग 15 प्रतिशत भारतीय घरों में एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, जो 10 साल पहले सिर्फ 5 प्रतिशत थे।

इससे देश की बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव आ गया है। कूलिंग के लिए बिजली का इस्तेमाल पहले ही कुल बिजली खपत का 10 प्रतिशत से ज्यादा हो चुका है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही, तो 2040-41 तक यह आवासीय पीक डिमांड का 80 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।