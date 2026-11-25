भारत में बिजली की बढ़ती मांग से पड़ा 11 GW बोझ, AC ने बढ़ाई चिंता
लेखन Manoj Panchal
भारत में 2026 में बिजली की मांग ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। सिर्फ एक डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से ग्रिड पर 11 गीगावाट (GW) बिजली का अतिरिक्त बोझ पड़ा, जो पिछले सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा रहा।
इसकी मुख्य वजह गर्म दिन और कम बारिश रही, जिसके चलते देशभर में लोगों ने अपने एयर कंडीशनर का जमकर इस्तेमाल किया।
अब 15 प्रतिशत भारतीय घरों में AC
आजकल लगभग 15 प्रतिशत भारतीय घरों में एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, जो 10 साल पहले सिर्फ 5 प्रतिशत थे।
इससे देश की बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव आ गया है। कूलिंग के लिए बिजली का इस्तेमाल पहले ही कुल बिजली खपत का 10 प्रतिशत से ज्यादा हो चुका है।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही, तो 2040-41 तक यह आवासीय पीक डिमांड का 80 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।