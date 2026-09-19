कफ सिरप पर लाल चेतावनी, मासूमों की जान बचाने के लिए बड़ा फैसला
भारत का औषधि नियामक अब कफ सिरप की बोतलों पर लाल रंग के बड़े चेतावनी लेबल लगाने पर विचार कर रहा है। नियामक का कहना है कि ये सिरप 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिए जाने चाहिए।
भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने 18 सितंबर, 2026 को इस कदम पर विचार-विमर्श किया था। यह फैसला 68 करोड़ डॉलर के इस बाजार में कफ सिरप के गलत इस्तेमाल और उनकी सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद लिया गया है।
दूषित सिरप से बच्चों की मौतें
गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में (2022-23 के दौरान) दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौतों के कई गंभीर मामले सामने आए थे। इसके अलावा, पिछले साल भारत में भी ऐसा ही एक मामला देखने को मिला था, जिसने अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इन सिरप पर ज्यादा स्पष्ट चेतावनी लिखी होगी, तो माता-पिता अपने बच्चों को खुद से दवा देने के जोखिम से बच पाएंगे और छोटे बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाएगी।