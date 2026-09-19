कफ सिरप पर लाल चेतावनी, मासूमों की जान बचाने के लिए बड़ा फैसला

गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में (2022-23 के दौरान) दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौतों के कई गंभीर मामले सामने आए थे। इसके अलावा, पिछले साल भारत में भी ऐसा ही एक मामला देखने को मिला था, जिसने अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इन सिरप पर ज्यादा स्पष्ट चेतावनी लिखी होगी, तो माता-पिता अपने बच्चों को खुद से दवा देने के जोखिम से बच पाएंगे और छोटे बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाएगी।