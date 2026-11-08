भारत में कॉफी उत्पादन को लगा झटका, 2027 तक 5 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट के आसार
मार्च 2027 को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारत में कॉफी उत्पादन का अनुमान अब 3 लाख 80 हजार मीट्रिक टन लगाया गया है। यह पहले के अनुमानों से 5 प्रतिशत से भी कम है और इसका मुख्य कारण कमजोर मानसून की बारिश है।
हालांकि, इससे कॉफी की सप्लाई और कीमतों में बढ़ोतरी की चिंताएं बढ़ गई हैं, पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आपकी कॉफी तुरंत महंगी हो जाएगी। असल में, बाजार सिर्फ स्थानीय फसलों पर ही नहीं, बल्कि कई और चीजों पर भी निर्भर करता है।
कर्नाटक में कम बारिश से कॉफी निर्यात पर संकट
उत्पादन में यह गिरावट मुख्य रूप से कर्नाटक में कम बारिश के कारण हुई है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। भारत अपनी कुल कॉफी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा निर्यात करता है। ऐसे में, अगर फसल कम होती है, तो इसका मतलब है कि विदेश भेजने के लिए कॉफी की मात्रा कम होगी और साथ ही खरीदारों के लिए लागत भी बढ़ सकती है।
फिर भी, कॉफी के लिए आपको कितनी कीमत चुकानी होगी, यह ब्राजील और वियतनाम जैसे देशों से आने वाली वैश्विक सप्लाई पर निर्भर करता है। इसके अलावा, कंपनियां सप्लाई से जुड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करती हैं, यह भी एक अहम बात है।