भारत में कॉफी उत्पादन को लगा झटका, 2027 तक 5 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट के आसार

उत्पादन में यह गिरावट मुख्य रूप से कर्नाटक में कम बारिश के कारण हुई है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। भारत अपनी कुल कॉफी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा निर्यात करता है। ऐसे में, अगर फसल कम होती है, तो इसका मतलब है कि विदेश भेजने के लिए कॉफी की मात्रा कम होगी और साथ ही खरीदारों के लिए लागत भी बढ़ सकती है।

फिर भी, कॉफी के लिए आपको कितनी कीमत चुकानी होगी, यह ब्राजील और वियतनाम जैसे देशों से आने वाली वैश्विक सप्लाई पर निर्भर करता है। इसके अलावा, कंपनियां सप्लाई से जुड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करती हैं, यह भी एक अहम बात है।