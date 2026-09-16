CDSCO ने पाकिस्तानी चांदनी, गोरी क्रीम में पाईं भारी धातुएं, सेहत को लेकर जारी की चेतावनी
भारत के औषधि नियामक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने हाल ही में 2 पाकिस्तानी फेयरनेस क्रीमों — चांदनी वाइटनिंग क्रीम और गोरी ब्यूटी क्रीम — को लेकर आगाह किया है।
उनका कहना है कि इन क्रीमों में भारी धातुएं पाई गई हैं। CDSCO ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे उत्पाद आपकी सेहत को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं।
CDSCO ने कॉस्मेटिक उत्पाद के लेबल की जानकारी जांचने पर जोर दिया
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने लोगों को सलाह दी है कि कोई भी कॉस्मेटिक उत्पाद खरीदने से पहले उसके लेबल पर दी गई जानकारी को अच्छी तरह से जांच लें। उनका कहना है कि उत्पाद पर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, उसे बनाने वाली कंपनी का ब्यौरा, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट जैसी जानकारियां जरूर देखनी चाहिए।
अगर आप कोई आयातित सामान खरीद रहे हैं, तो यह भी सुनिश्चित करें कि उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो। इस तरह सावधानी से खरीदारी करके आप उन स्वास्थ्य खतरों से बच सकते हैं जो कई बार छिपे रहते हैं।