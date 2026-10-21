आज होने वाले हैं कई बड़े कार्यक्रम और सूत्र में सुनवाई, जानिए जरुरी बातें

आज होने वाले हैं कई बड़े कार्यक्रम और सूत्र में सुनवाई, जानिए जरुरी बातें
बुधवार को कई अहम अदालती सुनवाई होने वाली है, जिनमें केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन से जुड़े सीएमआरएल रिश्वत मामले पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही, आंध्र प्रदेश के नगर निगम चुनावों में हुई हिंसा की खबरें भी सुर्खियों में रहेंगी।
राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बस्ती का दौरा करेंगे। आज पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
दिल्ली कैबिनेट की बैठक, मार्को रुबियो का दौरा
दिल्ली कैबिनेट की बैठक आज होगी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी (AAP) एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नवरात्रि के अनुष्ठान करेंगे और उसके बाद आम जनता से मिलेंगे। वे पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे।
मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में गिरफ्तार तीन लोगों को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल में चोरबागान भगदड़ और दुर्गा मूर्ति विसर्जन के बाद के घटनाक्रमों पर भी नजर रहेगी।
अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो जामनगर स्थित रिलायंस रिफाइनरी का दौरा करने वाले हैं।