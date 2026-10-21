आज होने वाले हैं कई बड़े कार्यक्रम और सूत्र में सुनवाई, जानिए जरुरी बातें

दिल्ली कैबिनेट की बैठक आज होगी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी (AAP) एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नवरात्रि के अनुष्ठान करेंगे और उसके बाद आम जनता से मिलेंगे। वे पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे।

मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में गिरफ्तार तीन लोगों को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में चोरबागान भगदड़ और दुर्गा मूर्ति विसर्जन के बाद के घटनाक्रमों पर भी नजर रहेगी।

अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो जामनगर स्थित रिलायंस रिफाइनरी का दौरा करने वाले हैं।