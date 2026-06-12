कैलाश मानसरोवर यात्रा: भारतीय राजदूत ने तिब्बत पहुंचकर खुद परखीं व्यवस्थाएं

दोरईस्वामी को यात्रा की तैयारियों की जानकारी दी गई

दोरईस्वामी ने तिब्बत के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की, जिनमें उपाध्यक्ष झाओ पेंग भी शामिल थे। झाओ पेंग ने उन्हें यात्रा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं और सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया।

कोविड-19 महामारी और सीमा पर तनाव के कारण 5 साल तक रुकी हुई यह यात्रा, भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद पिछले साल दोबारा शुरू हुई थी। इस दौरे को एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, जिससे उम्मीद है कि आगे दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होंगे और तीर्थयात्राएं भी सुरक्षित होंगी।