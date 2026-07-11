वेनेजुएला में भारतीय सेना का डंका, 2030 तक 25 प्रतिशत महिला डॉक्टरों का लक्ष्य

वाइस एडमिरन ने 25 प्रतिशत महिलाओं के लक्ष्य पर जोर दिया

वाइस एडमिरल आरती सारिन ने टीम की जबरदस्त लगन और समर्पण की तारीफ की। उन्होंने बताया कि इस टीम ने तुर्की (2023), म्यांमार और श्रीलंका जैसे बड़े हादसों में भी मदद पहुंचाई है। इसके साथ ही, उन्होंने आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस साल 25 महिला कैडेट इस सेवा में शामिल हुई हैं और लक्ष्य है कि 2030 तक इसमें महिलाओं की भागीदारी 25 प्रतिशत हो जाए।