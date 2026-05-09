होर्मुज में नाव में आग लगने से एक भारतीय की मौत, 4 घायल; 17 बचाए गए

बयान

दूतावास ने घटना के बारे में दी जानकारी

दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कहा, 'समुद्र में भारतीय लकड़ी की नाव पर आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक भारतीय की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। उन्हें पास से गुजर रहे एक अन्य जहाज द्वारा बचाया गया। दूतावास अधिकारियों ने बचाए गए भारतीयों से मुलाकात की है। घायलों को चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा रहा है। दूतावास नाव के मालिक के संपर्क में बना हुआ है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है।'