होर्मुज में नाव में आग लगने से एक भारतीय की मौत, 4 घायल; 17 बचाए गए
क्या है खबर?
होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच एक बड़ा हादसा हो गया है। एक नाव में आग लगने से एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जलकर घायल हो गए हैं। घायलों का दुबई में इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत स्थिर है। हालांकि, नाव में सवार 17 अन्य भारतीयों को बचा लिया गया है। आग लगने के सही कारण का अभी पता लगाया जा रहा है।
बयान
दूतावास ने घटना के बारे में दी जानकारी
दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कहा, 'समुद्र में भारतीय लकड़ी की नाव पर आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक भारतीय की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। उन्हें पास से गुजर रहे एक अन्य जहाज द्वारा बचाया गया। दूतावास अधिकारियों ने बचाए गए भारतीयों से मुलाकात की है। घायलों को चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा रहा है। दूतावास नाव के मालिक के संपर्क में बना हुआ है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है।'
गोलीबारी
गोलीबारी की चपेट में आई नाव- रिपोर्ट
अपुष्ट खबरों के अनुसार, नाव का नाम अल फैज नूरे सुलेमानी 1 है। यह नाव 7 मई को दुबई से रवाना हुई थी और यमन के मुक्कम जा रही थी। 8 मई को रात एक बजे जलडमरूमध्य को पार करते समय ये गोलीबारी की चपेट में आ गई। मारे गए शख्स का नाम अल्ताफ तालाब केर बताया जा रहा है, जो इंजन ड्राइवर के तौर पर काम करता था। वो गुजरात के द्वारका के सलाया गांव का रहने वाला है।