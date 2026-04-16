PCOS का नया हथियार? GLP-1 दवाएं मासिक धर्म से त्वचा तक, बदल रही हैं महिलाओं की ज़िंदगी
PCOS से जूझ रही भारतीय महिलाओं के बीच GLP-1 दवाओं का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ये दवाएं आमतौर पर डायबिटीज और वजन घटाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन PCOS के लक्षणों को कंट्रोल करने में भी ये असरदार साबित हो रही हैं। पुणे की एक महिला ने तो यहाँ तक बताया कि माउनजारो नाम की दवा शुरू करने के बाद, फरवरी में उन्हें पहली बार प्राकृतिक रूप से पीरियड्स आए। इन दवाओं के सस्ते जेनेरिक वर्जन आने से अब ये इलाज ज्यादा लोगों की पहुंच में आ रहा है।
PCOS में GLP-1 की बढ़ती मांग
डॉक्टर्स सिर्फ वजन घटाने के फायदे ही नहीं, बल्कि कुछ और चीजें भी नोटिस कर रहे हैं। कई डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों की त्वचा साफ हो रही है और मुंहासे, तैलीय त्वचा (ऑयली स्किन) और त्वचा का मोटा होना जैसी परेशानियाँ भी कम हो रही हैं। वहीं, कुछ डॉक्टर्स इसके संभावित साइड इफेक्ट्स जैसे कि बहुत ज्यादा बाल झड़ना को लेकर सावधानी बरतने की सलाह भी दे रहे हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक, सिर्फ कुछ खास डॉक्टर्स ही ये दवाएं लिख सकते हैं, लेकिन मांग बढ़ने और इनकी कीमतों में कमी आने की वजह से, आजकल ज्यादातर लोग अपने PCOS के इलाज के लिए इन दवाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं।