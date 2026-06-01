स्विट्जरलैंड से 1.5 लाख का 'झटका': भारतीय यात्री को साल भर बाद मिला चौंकाने वाला नोटिस
स्विट्जरलैंड की यात्रा करने वाली भारतीय यात्री पोआन सपदी को उनकी ट्रिप के लगभग एक साल बाद डाक से 1.5 लाख रुपये का भारी ट्रैफिक जुर्माना मिला है। इस अचानक मिले नोटिस ने उन्हें काफी परेशान कर दिया और अब वह समझ नहीं पा रही हैं कि आगे क्या करें। अपनी इस समस्या को उन्होंने X (पहले ट्विटर) पर शेयर किया और पूछा कि क्या इस जुर्माने को कम करवाने या माफ करवाने का कोई रास्ता है।
सपदी की पोस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय जुर्माने की चेतावनी
सपदी की पोस्ट को कुछ ही समय में 13 लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए और अंतरराष्ट्रीय जुर्माने पर चर्चा शुरू हो गई। कई लोगों ने बताया कि रेंटल कंपनियां अक्सर इन जुर्माने के साथ अतिरिक्त फीस भी वसूलती हैं और उन्हें नजरअंदाज न करने की सलाह दी, वरना भविष्य की यात्राओं में दिक्कत हो सकती है। सपदी ने कहा कि वह जुर्माना तो भरेंगी, लेकिन वह 'लेट फीस' को चुनौती देना चाहती हैं क्योंकि उन्हें यह नोटिस बहुत देरी से मिला है। उनके इस अनुभव से दूसरे यात्रियों को यह सबक मिलता है कि विदेश यात्रा के बाद हमेशा जुर्माने से जुड़ी जानकारी जांचते रहें और सड़क पर निकलने से पहले रेंटल एग्रीमेंट को ध्यान से ज़रूर पढ़ें।