चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गहराया संकट, विदेशों में भी जंतर-मंतर जैसा प्रदर्शन

लंदन में छात्रों ने भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। वहीं, टोरंटो में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय संविधान पढ़कर निष्पक्ष चुनावों की अपनी बात रखी। डबलिन में लोगों ने मतदाता सूची से जुड़ी अपनी चिंताओं को उजागर करने के लिए गाने गाए और कविताएं पढ़ीं। ये एकजुट प्रयास दिखाते हैं कि भारत की चुनाव प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी की मांग अब विदेश में रह रहे युवा भारतीयों के बीच तेजी से बढ़ रही है।