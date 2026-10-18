चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गहराया संकट, विदेशों में भी जंतर-मंतर जैसा प्रदर्शन
दिल्ली में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद अब भारतीय छात्र और समुदाय के लोग लंदन, डबलिन और टोरंटो में भी सड़कों पर उतर आए हैं। यह विरोध मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों के खिलाफ है। 'जंतर-मंतर है हर जगह' के नारे के साथ ये लोग जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूयॉर्क शहर में भी ऐसे ही प्रदर्शनों की तैयारी है।
विदेश में रहने वाले भारतीय युवा कर रहे पारदर्शिता की मांग
लंदन में छात्रों ने भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। वहीं, टोरंटो में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय संविधान पढ़कर निष्पक्ष चुनावों की अपनी बात रखी। डबलिन में लोगों ने मतदाता सूची से जुड़ी अपनी चिंताओं को उजागर करने के लिए गाने गाए और कविताएं पढ़ीं। ये एकजुट प्रयास दिखाते हैं कि भारत की चुनाव प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी की मांग अब विदेश में रह रहे युवा भारतीयों के बीच तेजी से बढ़ रही है।