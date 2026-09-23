ओमान के नजदीक जहाज पर हमला; एक भारतीय नाविक की मौत, 19 को बचाया गया
क्या है खबर?
ओमान के नजदीक एक वाणिज्यिक जहाज पर हमला हुआ है। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई है। वहीं, चालक दल में शामिल 19 भारतीयों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। दूतावास ने बताया कि जहाज का नाम MV केप डाओ है, जो भारत की ओर आ रहा था। इस पर ओमान के पूर्वी तट पर आज सुबह हमला किया गया।
बयान
विदेश मंत्रालय बोला- दूतावास स्थिति पर करीबी से नजर रख रहा
विदेश मंत्रालय ने कहा, 'हम ओमान के पूर्वी तट पर जहाज MV केप डाओ पर हुए हमले की निंदा करते हैं। जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को बचा लिया गया है, जबकि एक की मौत हो गई। हम मरने वाले के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। ओमान स्थित दूतावास स्थिति पर नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों को जल्द वापस लाने के लिए ओमानी अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय कर रहा है।"
मृतक
जहाज पर 2 टॉरपीडो से हुआ हमला
फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया (FSUI) ने बताया कि जहाज पर 2 टॉरपीडो से हमला हुआ। एक चालक दल के रहने के क्वार्टर वाले पोर्ट साइड सी-डेक पर लगा और दूसरा इंजन रूम के पास लगा।
मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया निवासी वाइपर सूरज यादव के रूप में की है।
विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक जहाजों पर जारी हमलों को बेहद चिंताजनक बताया और तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया।