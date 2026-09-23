ओमान के नजदीक जहाज पर हमला; एक भारतीय नाविक की मौत, 19 को बचाया गया

विदेश मंत्रालय ने कहा, 'हम ओमान के पूर्वी तट पर जहाज MV केप डाओ पर हुए हमले की निंदा करते हैं। जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को बचा लिया गया है, जबकि एक की मौत हो गई। हम मरने वाले के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। ओमान स्थित दूतावास स्थिति पर नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों को जल्द वापस लाने के लिए ओमानी अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय कर रहा है।"