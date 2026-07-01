वेनेजुएला से नाविक राकेश चौहान का शव भारत पहुंचा

वेनेजुएला से नाविक का शव भारत पहुंचा; मस्तिष्क-हृदय और फेफड़े समेत 21 अंग गायब

लेखन गजेंद्र 03:31 pm Jul 01, 202603:31 pm

क्या है खबर?

वेनेजुएला में कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से हुई भारतीय नाविक राकेश चौहान (33) की मौत का मामला उलझ गया है। इसमें गहरी साजिश की आशंका जताई जा रही है। चौहान का शव जब भारत लाया गया तो उनके शरीर से करीब 21 अंग गायब होने की बात सामने आई है। इसके बाद, उनके परिवार और फेडरेशन ऑफ सीफेरर्स यूनियन ऑफ इंडिया (FSUI) ने उनकी मौत के आसपास की परिस्थितियों की गहन जांच की मांग की है।