वेनेजुएला से नाविक का शव भारत पहुंचा; मस्तिष्क-हृदय और फेफड़े समेत 21 अंग गायब
क्या है खबर?
वेनेजुएला में कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से हुई भारतीय नाविक राकेश चौहान (33) की मौत का मामला उलझ गया है। इसमें गहरी साजिश की आशंका जताई जा रही है। चौहान का शव जब भारत लाया गया तो उनके शरीर से करीब 21 अंग गायब होने की बात सामने आई है। इसके बाद, उनके परिवार और फेडरेशन ऑफ सीफेरर्स यूनियन ऑफ इंडिया (FSUI) ने उनकी मौत के आसपास की परिस्थितियों की गहन जांच की मांग की है।
साजिश
शरीर से मस्तिष्क-हृदय और फेफड़े समेत 21 अंग गायब
अपने एक्स अकाउंट पर FSUI ने बताया कि चौहान के अवशेष बिना किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट या वेनेजुएला के अधिकारियों के विवरण के बिना उत्तर प्रदेश के देवरिया स्थित उनके गृहनगर भेज दिया गया था। भारत में किए गए आधिकारिक पोस्टमार्टम में शरीर में एक भी अंग नहीं मिला। उनके शरीर से मस्तिष्क, हृदय, दोनों फेफड़े, यकृत, गुर्दे, प्लीहा, अग्न्याशय, पेट, आंतें, थायरॉयड, हायोइड, स्वरयंत्र और श्वासनली गायब है। शरीर में गर्दन से लेकर जननांग तक 22 टांके लगे हैं।
जांच
शव को एक महीने डीप फ्रीजर में रखा गया
मृत्यु से पहले कोई चोट नहीं पाई गई और शव को एक महीने तक डीप फ्रीजर में रखा गया। मृत्यु का कारण भी सामने नहीं आ सका। संगठन ने कहा कि शव की स्थिति पारदर्शिता, विदेशों में भारतीय श्रमिकों के साथ व्यवहार और विदेशी अधिकारियों की जिम्मेदारियों पर सवाल उठाती है। संगठन ने इसे अस्वीकार्य बताया और कहा, "हम वेनेजुएला के अधिकारियों से पूरी जांच, जवाबदेही, भारतीय दूतावास द्वारा तत्काल हस्तक्षेप, संपूर्ण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मुआवजे की मांग करते हैं।"
घटना
क्या है राकेश चौहान की मौत का मामला?
देवरिया के लगदा बाजार टोला निवासी चौहान नवंबर 2025 में व्यापारिक नौसेना जहाज के चालक दल के सदस्य के रूप में वेनेजुएला गए थे। उनको एक्सफिनिटी कंपनी ने भेजा था। कंपनी ने मई में चौहान की मौत की सूचना दी और बताया कि शव 60 दिन में आएगा। बाद में 4 जून को शव देवरिया पहुंचा। परिवार ने बताया कि शुरुआत में कंपनी ने फोन पर बताया कि चौहान जहाज से गिर गए हैं। अगले दिन मौत की सूचना दी।