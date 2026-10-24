सिर्फ 45 पैसे में 10 लाख का बीमा, 27 अक्टूबर से भारतीय रेलवे दे रहा 'सुरक्षा कवच'

इस बीमा योजना में स्थायी आंशिक विकलांगता होने पर 7.5 लाख रुपये का कवर भी दिया जाएगा। इसके अलावा, अस्पताल में भर्ती होने पर 2 लाख रुपये तक का खर्चा मिलेगा और यदि दुर्भाग्यवश यात्री का निधन हो जाता है, तो शव को ले जाने के लिए 10,000 रुपये की सहायता भी मिलेगी।

इस बीमा के लिए पंजीकरण करना भी बहुत आसान है। आपको बस अपना मोबाइल नंबर देना होगा और काउंटर पर डिजिटल माध्यम से भुगतान करना होगा। इसमें कोई कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके नियम भी IRCTC के ई-टिकट बीमा जैसे ही हैं।