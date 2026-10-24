सिर्फ 45 पैसे में 10 लाख का बीमा, 27 अक्टूबर से भारतीय रेलवे दे रहा 'सुरक्षा कवच'
भारतीय रेलवे 27 अक्टूबर से अपने टिकट बुकिंग काउंटरों पर यात्रियों के लिए एक वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना शुरू कर रहा है। इस बीमा के तहत, यात्री सिर्फ 45 पैसे का मामूली शुल्क देकर 10 लाख रुपये तक का कवर पा सकते हैं।
यह कवर रेल यात्रा के दौरान किसी दुर्घटना या अप्रत्याशित घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता होने पर मिलेगा।
स्थायी आंशिक विकलांगता पर 7.5 लाख रुपये
इस बीमा योजना में स्थायी आंशिक विकलांगता होने पर 7.5 लाख रुपये का कवर भी दिया जाएगा। इसके अलावा, अस्पताल में भर्ती होने पर 2 लाख रुपये तक का खर्चा मिलेगा और यदि दुर्भाग्यवश यात्री का निधन हो जाता है, तो शव को ले जाने के लिए 10,000 रुपये की सहायता भी मिलेगी।
इस बीमा के लिए पंजीकरण करना भी बहुत आसान है। आपको बस अपना मोबाइल नंबर देना होगा और काउंटर पर डिजिटल माध्यम से भुगतान करना होगा। इसमें कोई कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके नियम भी IRCTC के ई-टिकट बीमा जैसे ही हैं।