दिवाली-छठ पर घर जाने की चिंता खत्म, रेलवे ने चलाईं बंपर विशेष ट्रेनें

कुछ खास जानकारी: कानपुर-बेंगलुरु के बीच अक्टूबर में हर रविवार और बुधवार को ट्रेनें चलेंगी। वाराणसी-दिल्ली के बीच 2 अक्टूबर से 28 नवंबर तक 50 अतिरिक्त फेरे लगेंगे। इसके अलावा, अयोध्या-दिल्ली के बीच अक्टूबर और नवंबर के दौरान 36 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। साथ ही, अगर आप पंजाब या चंडीगढ़ से बिहार जा रहे हैं, तो चंडीगढ़-पटना और फिरोज़पुर कैंट-पटना के लिए भी अतिरिक्त सेवाएं चलाई जा रही हैं, ताकि इस साल आपकी त्योहार की यात्रा और भी आसान हो सके।