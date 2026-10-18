दिल्ली-पटना के लिए दिवाली-छठ पर चलेगी वंदे भारत विशेष ट्रेन, घर जाना होगा आसान

सोमवार, बुधवार और शनिवार को यह ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 8:35 बजे रवाना होगी और रात 9:30 बजे तक पटना पहुंच जाएगी। पटना से वापसी में यह ट्रेन मंगलवार, गुरुवार और रविवार को सुबह 10:00 बजे चलेगी, जो रात 11:30 बजे तक दिल्ली पहुंचेगी। आगे चलकर भारतीय रेलवे 2027 तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने की योजना बना रहा है ताकि लंबी दूरी के रूटों पर रात भर का सफर और आसान हो सके।