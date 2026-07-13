जगन्नाथ रथ यात्रा: रेलवे ने चलाईं खास ट्रेनें, पुरी का सफर अब होगा आसान

जगदलपुर-पुरी के लिए विशेष ट्रेन (ट्रेन नंबर 08553) 15 और 23 जुलाई को चलेगी। यह सुबह 6 बजे जगदलपुर से रवाना होगी और अगले दिन सुबह पुरी पहुंच जाएगी। वापसी की ट्रेन (ट्रेन नंबर 08554) 16 और 24 जुलाई को पुरी से शाम 7:15 बजे छूटेगी और अगले दिन दोपहर तक जगदलपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन के मुख्य स्टॉप में कोरापुट, जेयपुर, रायगढ़ा और खुर्दा रोड शामिल हैं। रायगढ़ा-पुरी ट्रेन भी त्योहार के आसपास ही चलेगी, उसके सही समय के लिए अपडेट्स पर नजर बनाए रखें।