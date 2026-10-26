मुंबई-बेंगलुरु और दिल्ली-वाराणसी मार्ग पर चलेंगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, सफर में आएगी तेजी

मुंबई-बेंगलुरु सेवा लगभग 15 से 16 घंटे में देश के दो बड़े आर्थिक केंद्रों को आपस में जोड़ेगी। यह उन यात्रियों के लिए एक बेहतर विकल्प है जो हवाई जहाज की भीड़भाड़ और झंझट से बचते हुए समय बचाना चाहते हैं। वहीं, दिल्ली-वाराणसी के बीच चलने वाली ट्रेन प्रयागराज और कानपुर होते हुए पूरी रात का सफर तय करेगी। इससे देश की राजधानी एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल से सीधे जुड़ जाएगी। इन दोनों रूटों की शुरुआत से साफ है कि भारतीय रेल देश के मुख्य इलाकों में तेज, आरामदायक और सुगम यात्रा को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रही है।