मुंबई-बेंगलुरु सफर अब एक रात में होगा पूरा, इसी साल शुरू होगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन
यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। मुंबई और बेंगलुरु के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 2026 में शुरू होने जा रही है। इससे आपका सफर करीब 13 घंटे में पूरा हो पाएगा। पुणे इस रास्ते पर एक अहम पड़ाव होगा। भारतीय रेल का यह कदम बड़े शहरों के बीच लंबी दूरी की यात्रा को और तेज़ व आरामदायक बनाने की उनकी कोशिश का एक हिस्सा है।
वंदे भारत में 16 AC कोच होंगे
इस ट्रेन में 16 एयर कंडीशन कोच (AC कोच) होंगे, जिसमें 800 से ज्यादा यात्रियों के बैठने की सुविधा मिलेगी। यात्री अपनी पसंद के अनुसार अलग-अलग बर्थ के विकल्प चुन सकेंगे। शोर को कम करने वाली तकनीक और आरामदायक बर्थ की वजह से यात्रा काफी शांत और सुकून भरी रहेगी। सुरक्षा के लिए इसमें 'कवच' सिस्टम और ऑटोमैटिक दरवाजे भी लगाए गए हैं। यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इससे बेंगलुरु और पुणे, जो तकनीक और शिक्षा के बड़े केंद्र हैं, उनके बीच की यात्रा बहुत आसान और सुविधाजनक हो जाएगी।