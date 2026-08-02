976 करोड़ से बदलेगी बिहार की रेल तस्वीर, दानपुर-फतुहा मार्ग पर दौड़ेंगी 40 नई ट्रेनें

बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है! भारतीय रेल पटना के पास व्यस्त दानपुर-फतुहा सेक्शन पर दो नई रेल लाइनें बनाने के लिए 976 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश कर रही है। इन लाइनों का मकसद भीड़ को कम करना, ट्रेनों को समय पर चलाना और यात्रियों व मालगाड़ियों दोनों के लिए ज्यादा जगह उपलब्ध कराना है। ये सारे काम रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के एक बड़े प्लान का हिस्सा हैं, जिससे महत्वपूर्ण इलाकों में विकास की गति तेज होगी।