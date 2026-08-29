7 सबसे व्यस्त रेलवे रूटों पर बिछेगी चौथी पटरी, अब नहीं होगी भीड़
रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे अपनी 7 सबसे व्यस्त लाइनों पर चौथी पटरी बिछाने की तैयारी में है। इनमें दिल्ली-हावड़ा, चेन्नई-मुंबई जैसे अहम रूट शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 11,000 किलोमीटर है।
असल में, ये लाइनें भारत के कुल रेल यातायात का एक बहुत बड़ा हिस्सा संभालती हैं, भले ही ये पूरे नेटवर्क का एक छोटा हिस्सा हों। इस कदम का मुख्य मकसद यात्रियों और मालगाड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या को बिना किसी रुकावट के आसानी से संभालना है।
भारतीय रेल यात्रियों की संख्या 741 करोड़ के पार
जिन रूटों पर चौथी पटरी बिछाई जा रही है, वे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा जैसे बड़े शहरों को आपस में जोड़ते हैं। इनमें से कुछ रूटों पर तो हर दिन 200 से भी ज्यादा ट्रेनें तेज रफ्तार से गुजरती हैं। हर रोज चलने वाली 25,000 ट्रेनों और लगातार बढ़ती यात्रा की मांग को देखते हुए, यह विस्तार यात्रियों की भीड़ को कम करेगा और सभी के लिए ज्यादा क्षमता उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही, यह पर्यावरण के अनुकूल यात्रा की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है।