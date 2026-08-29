7 सबसे व्यस्त रेलवे रूटों पर बिछेगी चौथी पटरी, अब नहीं होगी भीड़

जिन रूटों पर चौथी पटरी बिछाई जा रही है, वे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा जैसे बड़े शहरों को आपस में जोड़ते हैं। इनमें से कुछ रूटों पर तो हर दिन 200 से भी ज्यादा ट्रेनें तेज रफ्तार से गुजरती हैं। हर रोज चलने वाली 25,000 ट्रेनों और लगातार बढ़ती यात्रा की मांग को देखते हुए, यह विस्तार यात्रियों की भीड़ को कम करेगा और सभी के लिए ज्यादा क्षमता उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही, यह पर्यावरण के अनुकूल यात्रा की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है।