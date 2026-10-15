ट्रेन में अब स्पीकर बजाया तो खैर नहीं, रेलवे लगाएगा 5,000 रुपये जुर्माना

अब ट्रेनों में तेज आवाज में गाने या वीडियो नहीं चला पाएंगे। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को स्पीकर मोड के इस्तेमाल के खिलाफ चेताया है, ताकि सभी का सफर शांतिपूर्ण बना रहे।

अगर आप हेडफोन के बिना मीडिया चलाते हैं या जोर से और लंबी बातचीत करते हैं, तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, यहां तक कि जेल भी जाना पड़ सकता है।

इस नई सलाह का मकसद यही है कि सभी लोग ईयरफोन का इस्तेमाल करें और खासकर एसी कोच में, दूसरों के लिए शांति बनाए रखें।