दिवाली 2026: भारतीय रेलवे ने अभी से शुरू की बुकिंग

दिवाली के लिए घर जाने की सोच रहे हैं? भारतीय रेलवे ने 6 सितंबर से दिवाली 2026 के सफर के लिए टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। उत्तरी रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें-2026 चलाने का ऐलान किया है।

इस साल दिवाली 8 नवंबर को पड़ रही है, और दिल्ली-पटना, मुंबई-पटना जैसे रूटों पर काफी भीडभाड देखने को मिल सकती है। ऐसे में आखिरी समय की भागदौड़ और परेशानी से बचने के लिए अभी से टिकट बुक करा लेना सबसे अच्छा रहेगा।