दिवाली 2026: भारतीय रेलवे ने अभी से शुरू की बुकिंग
दिवाली के लिए घर जाने की सोच रहे हैं? भारतीय रेलवे ने 6 सितंबर से दिवाली 2026 के सफर के लिए टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। उत्तरी रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें-2026 चलाने का ऐलान किया है।
इस साल दिवाली 8 नवंबर को पड़ रही है, और दिल्ली-पटना, मुंबई-पटना जैसे रूटों पर काफी भीडभाड देखने को मिल सकती है। ऐसे में आखिरी समय की भागदौड़ और परेशानी से बचने के लिए अभी से टिकट बुक करा लेना सबसे अच्छा रहेगा।
फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, NTES और रेलमदद
कई और स्पेशल ट्रेनें भी शुरू की जा रही हैं। इनमें वाराणसी-दिल्ली के बीच चलने वाली सर्विस (जो 2 अक्टूबर से 28 नवंबर तक 50 चक्कर लगाएगी) और अयोध्या कैंट-आनंद विहार के बीच की ट्रेन (अक्टूबर और नवंबर में 36 चक्कर) शामिल हैं।
चंडीगढ़ और फिरोजपुर कैंट जंक्शन से पटना के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। ट्रेन की उपलब्धता या समय-सारणी देखने के लिए आप NTES ऐप या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।