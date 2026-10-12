वंदे भारत स्लीपर का बदलेगा रूप, अब 24 कोच के साथ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी रफ्तार
भारतीय रेलवे अब लंबी रात की यात्राओं के लिए एक नई 24 डिब्बों वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लाने की तैयारी में है। इसका निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्टरी करेगी। इन ट्रेनों में देर रात की भूख लगने पर खाने-पीने के लिए एक पैंट्री कार भी होगी। इस साल के आखिर तक इसके डिजाइन सामने आ जाएंगे। इसे 2027 की पहली छमाही में शुरू करने का लक्ष्य है और इसकी पहली यात्रा जून 2027 में होने की उम्मीद है।
KAVACH के साथ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी रफ्तार
इन ट्रेनों से 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा। इसमें आरामदायक यूरोपीय स्टाइल वाली बर्थ, आधुनिक बायो-वैक्यूम टॉयलेट और स्वचालित दरवाजे जैसी सुविधाएं होंगी। सुरक्षा को भी इसमें खास जगह दी गई है। KAVACH एंटी-कोलिशन सिस्टम और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जैसी तकनीकें इसमें शामिल होंगी। इसका लक्ष्य आपकी लंबी दूरी की यात्रा को ज्यादा आरामदायक बनाना है। इससे राजधानी एक्सप्रेस से भी एक कदम आगे का अनुभव मिलेगा।