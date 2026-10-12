वंदे भारत स्लीपर का बदलेगा रूप, अब 24 कोच के साथ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी रफ्तार

भारतीय रेलवे अब लंबी रात की यात्राओं के लिए एक नई 24 डिब्बों वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लाने की तैयारी में है। इसका निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्टरी करेगी। इन ट्रेनों में देर रात की भूख लगने पर खाने-पीने के लिए एक पैंट्री कार भी होगी। इस साल के आखिर तक इसके डिजाइन सामने आ जाएंगे। इसे 2027 की पहली छमाही में शुरू करने का लक्ष्य है और इसकी पहली यात्रा जून 2027 में होने की उम्मीद है।