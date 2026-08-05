आपकी ट्रेन पर असर! 2026 में भारतीय रेल का बड़ा ऐलान: मोकामा पुल के लिए 845 ट्रेनें रद्द या डायवर्ट

क्या आप भी आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं? भारतीय रेल 21 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 के बीच 845 ट्रेनों को या तो रद्द करेगी या उनका रूट बदलेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि मोकामा, बिहार के पास गंगा नदी पर बन रहे एक बिलकुल नए डबल-लाइन पुल को मौजूदा रेल नेटवर्क से जोड़ा जा सके। लगभग 1,491.47 करोड़ रुपये की लागत वाली इस बड़ी परियोजना का मकसद गंगा नदी पर एक और डबल-लाइन रेल पुल बनाना है। इससे इलाके में रेल संपर्क बेहतर होगा और ट्रेनों की आवाजाही की क्षमता भी बढ़ेगी। दरअसल, अभी वहां जो सिंगल-लाइन पुल है, उसे तकनीकी वजहों से डबल-लाइन में नहीं बदला जा सकता। इसीलिए इस नए पुल को बनाने की जरूरत पड़ी है।