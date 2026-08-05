आपकी ट्रेन पर असर! 2026 में भारतीय रेल का बड़ा ऐलान: मोकामा पुल के लिए 845 ट्रेनें रद्द या डायवर्ट
क्या आप भी आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं? भारतीय रेल 21 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 के बीच 845 ट्रेनों को या तो रद्द करेगी या उनका रूट बदलेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि मोकामा, बिहार के पास गंगा नदी पर बन रहे एक बिलकुल नए डबल-लाइन पुल को मौजूदा रेल नेटवर्क से जोड़ा जा सके। लगभग 1,491.47 करोड़ रुपये की लागत वाली इस बड़ी परियोजना का मकसद गंगा नदी पर एक और डबल-लाइन रेल पुल बनाना है। इससे इलाके में रेल संपर्क बेहतर होगा और ट्रेनों की आवाजाही की क्षमता भी बढ़ेगी। दरअसल, अभी वहां जो सिंगल-लाइन पुल है, उसे तकनीकी वजहों से डबल-लाइन में नहीं बदला जा सकता। इसीलिए इस नए पुल को बनाने की जरूरत पड़ी है।
5 राज्यों में ट्रेनों का रद्द होना और डायवर्जन
इन दो हफ्तों के दौरान, रेलवे ने 338 ट्रेनों को रद्द करने और 384 ट्रेनों का रूट बदलने की योजना बनाई है। इसके अलावा, कुछ ट्रेनें अपने तय स्टेशनों के बजाय अलग-अलग स्टेशनों से शुरू या खत्म भी होंगी। इन बदलावों से बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में चलने वाली लंबी दूरी की और लोकल ट्रेनें प्रभावित होंगी। खास तौर पर बाराउनी जंक्शन और दिनकर ग्राम सिमरिया जैसे बड़े स्टेशनों के आसपास इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप इस दौरान ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का शेड्यूल जरूर देख लें। यह नया पुल पूर्वी भारत में रेल संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल का हिस्सा है।